ВСУ уничтожили позицию 'Л/ДНР' с воздуха. Видео

В сети опубликовали видео авиаудара с беспилотника ВСУ по позициям российских оккупантов на Донбассе.

Ролик в Facebook выложил украинский ведущий и волонтер Сергей Притула. На записи показан голый мужчина, который бегал по вражеской позиции перед нанесением удара (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мог бы сейчас сидеть где-то у себя под Костромой и праздновать День Победы. Но нет, решил подразнить украинцев голой ср@кой!" – написал он.

Притула добавил, что координация ведения огня и видео были сделаны благодаря коптеру, который был приобретен, благодаря помощи украинцев.

Отметим, что видео было опубликовано 9 мая, но судя по кадрам, удар с беспилотника был сделан или ранней весной, или поздней осенью. Точная дата съемки неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие Вооруженных сил Украины сбили два беспилотника российско-оккупационных войск в зоне проведения Операции Объединенных сил.