ВСУ сбили на Донбассе беспилотник террористов – штаб ООС
Огневая активность боевиков была зафиксирована вблизи Водяного, Новотошковского и Гнутово
Боевых потерь и ранений в результате провокаций в рядах украинских воинов не было
Контроль над ситуацией сохранился за Объединенными силами
Российские террористы на Донбассе в течение 30 ноября совершили четыре нарушения перемирия. В частности, они устроили обстрелы с применением гранатометов, а также запустили к позициям Вооруженных сил Украины беспилотник. Впрочем средство разведки было уничтожено защитниками Украины.
По информации пресс-службы штаба ООС, которую обнародовали в Facebook, гранатометы различных систем и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. А в районе Гнутово враг задействовал станковый противотанковый гранатомет. Провокации оккупантов не привели к боевым потерям и ранениям в рядах украинских воинов.
Что касается незаконной разведки боевиков, то она была зафиксирована на Приазовье, вблизи Водяного. Там в послеобеденную пору враг запустил БПЛА типа "Квадро", который пересек линию разграничения. Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия украинские армейцы сбили беспилотный летательный аппарат противника.
С начала суток 1 декабря вдоль всей линии фронта на востоке огневой активности противника зафиксировано не было.
"Украинские военнослужащие продолжают выполнять определенные задачи и готовы предоставить адекватный отпор врагу. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил", – заверили в штабе ООС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 ноября в зоне ООС была зафиксирована попытка прорыва вражеской ДРГ на позиции ВСУ. Террористы планировали установить там мины.
Для разведки оккупанты запустили БПЛА типа "Гранат", который был сбит защитниками Украины.
Изъяв информацию из него, ВСУ получили видео с моментом запуска беспилотника. На нем фигурировало четверо террористов, некоторых из них уже удалось идентифицировать.