ВСУ сбили на Донбассе беспилотник террористов – штаб ООС

Российские террористы на Донбассе в течение 30 ноября совершили четыре нарушения перемирия. В частности, они устроили обстрелы с применением гранатометов, а также запустили к позициям Вооруженных сил Украины беспилотник. Впрочем средство разведки было уничтожено защитниками Украины.

По информации пресс-службы штаба ООС, которую обнародовали в Facebook, гранатометы различных систем и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. А в районе Гнутово враг задействовал станковый противотанковый гранатомет. Провокации оккупантов не привели к боевым потерям и ранениям в рядах украинских воинов.

Что касается незаконной разведки боевиков, то она была зафиксирована на Приазовье, вблизи Водяного. Там в послеобеденную пору враг запустил БПЛА типа "Квадро", который пересек линию разграничения. Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия украинские армейцы сбили беспилотный летательный аппарат противника.

С начала суток 1 декабря вдоль всей линии фронта на востоке огневой активности противника зафиксировано не было.

"Украинские военнослужащие продолжают выполнять определенные задачи и готовы предоставить адекватный отпор врагу. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил", – заверили в штабе ООС.

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