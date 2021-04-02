ВСУ провели масштабные учения с артиллерией и авиацией возле Крыма. Фото и видео

Инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины провели масштабные учения при поддержке артиллерии и армейской авиации вблизи с временно оккупированным Крымом.

В частности, защитники тренировались обустраивать минно-взрывные заграждения вдоль побережья Черного и Азовского морей. Кадры зрелищных маневров обнародовала пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Рубежи минирования должны значительно затруднить продвижение противника в глубину обороны наших войск. Подготовленная заранее система инженерных заграждений плавающими транспортерами ПТС-2 на десантно-доступных участках морского побережья, соединенная с системой огневого поражения, значительно скует действия противника и приведет к его значительным потерям" , – пояснил командующий ОС ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Сейчас военные резервы группировки войск, которая несет службу у админграницы с временно оккупированным полуостровом, почти каждую неделю отрабатывают на побережье практические действия по противодействию высадки морского десанта вероятного противника с кораблей и полное его уничтожение.

Так, например, в этот раз минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку исходных данных для стрельбы для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений.

В то же время воины-вертолетчики отработали упражнения по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах.

"Постоянная тренировка резервов и подвижных морских отрядов заграждений на определенных участках минирования гарантируют своевременное ограничение мобильности сил противника в случае попытки осуществления вооруженной агрессии", – заверил Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ провели масштабные учения с привлечением реактивных систем залпового огня "Смерч" вблизи оккупированного Крыма. Эта новость вызвала большой резонанс в российских пропагандистских СМИ.