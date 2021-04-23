ВСУ потеряли почти 100 воинов с начала перемирия – Минобороны

С начала провозглашения перемирия на востоке в июле 2020 года Вооруженные силы Украины потеряли 94 воина.

Об этом сообщило Управление по связям с общественностью ВСУ в ответ на запрос "Радио Свобода". Из озвученной статистики 34 защитника погибли "во время боевой обстановки".

Согласно обнародованным данным, по состоянию на 20 апреля цифры потерь выглядели так:

в апреле 2021 года погибли (умерли) 17 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке – 9 человек;

в марте 2021 года погибли (умерли) – 13 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке – 9 человек;

в течение 2021 года погибли (умерли) – 49 военнослужащих, из этого количества при боевой обстановке – 29 человек.

При этом в ВСУ не уточнили, какие причины гибели (смерти) относят к "боевой обстановке", а какие – нет.

Отметим, что поскольку сводка была обнародована 20 апреля, то в нее не вошла еще одна боевая потеря украинской армии – гибель 22 апреля Александра Луцика. Следовательно, фактическое количество сообщенных потерь по состоянию на 23 апреля – 94 военнослужащих.

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