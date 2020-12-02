ВСУ попытаются "перехватить" новейший ударный беспилотник США

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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  • Мероприятие состоится в рамках практических учений "Чистое Небо-2020"

  • Американский ударный БПЛА MQ-9 Reaper попытается "одолеть" украинскую ПВО

ВСУ попытаются 'перехватить' новейший ударный беспилотник США

В зоне ответственности воздушного командования "Запад" Вооруженные силы Украины проведут практические занятия "Чистое Небо-2020" с попыткой преодоления противовоздушной обороны сверхсовременным ударным беспилотником MQ-9 Reaper Военно-воздушных сил США.

Подобное мероприятие происходит впервые на территории нашей страны, в частности, на западной ее границе. Как информирует командирование ВС ВСУ на странице в Facebook, такие учения являются крайне важным элементом сотрудничества со специалистами ПВО командования ВВС США в Европе.

"Хорошая возможность перенять огромный опыт наших американских друзей, получить некоторую материально-техническую поддержку. Цель мероприятия – обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности, проведения практического занятия по отслеживанию, захвате цели на сопровождение и имитации уничтожения БПЛА MQ-9 Reaper", – отметил в. и. о. командующего "Западом" генерал-майор Дмитрий Карпенко.

БПЛА MQ-9 Reaper ВС США

Накануне вместе с представителем делегации ВВС США в Европе Кевином О'Брайеном он провел брифинг относительно цели таких учений. Американец подчеркнул, что это окажет поддержку украинским подразделениям ПВО при применении наземных средств зенитных ракетных войск воздушного командования.

"Постоянно сотрудничаю с воздушными Силами ВС Украины, но впервые с представителями противовоздушной обороны... Двустороннее обучение развивает успехи совместных украинского-американских тренировок сил ПВО в течение серии учений "Чистое Небо", – заверил О'Брайен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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