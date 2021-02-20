ВСУ попали под удар террористов на Донбассе: выпустили более 30 мин

За минувшие сутки, 19 февраля, российские оккупанты пять раз нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ.

Как говорится в сводке ООС в Facebook, на обстрелы врага украинские защитники открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военных нет.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" около Зайцево противник применил минометы 120-го калибра. Вблизи Луганского враг открывал огонь из гранатометов различных систем, а у Южного – еще и из стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ "Восток", недалеко Водяного противник совершил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

С начала текущих суток, 20 февраля, российские оккупанты около Новгородского открыли прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, выпустив при этом более тридцати мин.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов продемонстрировал фото ликвидированного на Донбассе вражеского снайпера.