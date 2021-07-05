ВСУ получат эскадрилью боевых дронов Bayraktar для патрулирования Черного и Азовского морей
Вооруженные силы Украины вскоре усилят новыми разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2. Эскадрилья дронов поможет в мониторинге ситуации над Черным и Азовским морями.
Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ, контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "Радио Свобода". По его словам, такие БПЛА необходимы для эффективного освещения надводной обстановки.
Он уточнил, что украинские военные уже прошли соответствующую подготовку в Турции, и в настоящее время ВМСУ тренируются использовать беспилотники Bayraktar TB2 над морями.
В частности, в рамках учений НАТО и стран-союзников Sea Breeze-2021 моряки и военнослужащие Воздушных сил отрабатывают порядок применения БПЛА на море.
Неижпапа подчеркнул, что в случае провокаций со стороны России во время учений раньше были "отработаны соответствующие процедуры".
Справка: БПЛА Bayraktar TB2 имеет длину 6,5 метра, размах его крыла составляет 12 метров, а радиус действия – 150 километров, крейсерская скорость – 130 км/ч. Аппарат оснащен системой автоматического взлета и посадки, что упрощает его эксплуатацию. Этот дрон побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета. В частности, на тестовых полетах летом 2014 году на высоте 8 километров он находился в небе 24 часа 34 минуты.
Известно, что Азербайджан массированно использовал эти БПЛА в победной для него войне за Нагорный Карабах в 2020 году.
Также в прошлом году на учениях ВСУ применили дроны Bayraktar и комплексы Javelin во время штурма города.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в апреле БПЛА Bayraktar TB2 впервые совершил вылет в зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
В мае бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского ВСУ привлекли к учениям Bayraktar TB2 турецкого производства.