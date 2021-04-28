ВСУ показали видео огневого удара по логове "ДНР"

В сети обнародовали видео мощного огневого удара Вооруженных сил Украины по логове российских террористов "ДНР".

Кадрами поделились на YouTube-канале боевой группы К-2 54 ОМБр. Защитникии уточнили, что результатом их работы стала не только уничтоженная позиция оккупантов, но и минимум один ликвидированный боевыик (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Один выстрел – один (или несколько) ликвидированных бандитов РФ. Вот вам территории Донецкой области – еще до так называемого перемирия. Наемникам из "Востока" не сиделось мирно. Каждый день они строили новые огневые точки под своих снайперов и гранатометчиков, ставили новые минные заграждения и делали другие пакости", – написали украинские Герои.

В итоге, чтобы подавить вражескую активность, разведчики из К-2 приступили к делу. Они провели комплекс различных средств разведки и выяснили, когда наемников на позициях больше всего.

"В одно солнечное утро, когда сепаратисты начали очередной обстрел наших передовых позиций, К-2 нанесли огневой удар из незапрещенного вида вооружения. Результат вы видите сами: один 100-процентно, а может и несколько любителей "русского мира" пошли слушать лекции своего кумира Сашки Захарченко. Слава Нации!!!" – подытожили воины ВСУ.

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