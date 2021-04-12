ВСУ показали точку снайперов "ДНР", с которой расстреляли воинов в Шумах

В сети опубликовали кадры аэросъемки с насосной станцией, с которой российские террористы расстреляли четырех и ранили еще двоих украинских воинов под Шумами в Донецкой области.

Ролик обнародовала пресс-служба 10 горно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook. Защитники уточнили, что его авторами являются анонимные патриоты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Военные подчеркнули, что открытие снайперского огня с захваченной оккупантами насосной станции является грубым нарушением международного гуманитарного права и действующих договоренностей о режиме тишины.

По их словам, обустройство позиций и использование объекта критической инфраструктуры в качестве военного видно даже на Google Maps с обычного смартфона. Упомянутая насосная станция обеспечивает питьевой водой такие города, как Майорск, Горловку, Донецк и Мариуполь. Поэтому использование ее в качестве военного объекта категорически запрещено международным гуманитарным правом. На кадрах аэросъемки четко видно вражеские окопы.

"Даже у войны есть правила. Расстреливать раненых с объекта критической инфраструктуры, убивать тех, кто спешит раненым на помощь, – это, без сомнения, вне правил. Прекрасно зная, что по станции никто не будет применять артиллерию, никто не будет ее разрушать, они чувствуют себя безнаказанными. Но отвечать рано или поздно за содеянное придется", – убеждены воины ВСУ.

"Может, именно из боязни ответить за военные преступления, Россия в ноябре 2019 года и отозвала свою подпись под Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года касательно жертв международных вооруженных конфликтов? Бойтесь. Бойтесь и ожидайте. Расплата неизбежна", – предупредили они оккупантов.

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