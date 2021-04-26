ВСУ показали последствия минометного обстрела Водяного наемниками "ДНР". Фото

Российские террористы "ДНР" в очередной раз нарушили режим тишины и ударили из минометов по домам мирных жителей поселка Водяное Волновахского района на Донетчине.

Фото с последствиями обстрела обнародовала пресс-служба штаба ООС в Facebook. Защитники отметили, что вражеская огневая провокация произошла 24 апреля около 21 часа.

Украинская сторона СЦКК зафиксировала, что обстрел из запрещенного Минскими договоренностями вооружения был осуществлен с позиций оккупантов в районе населенного пункта Пикузы, что на Приазовье. В частности, они выпустили 12 мин из минометов калибра 120 мм, четыре мины из миномета калибра 82 мм и осуществили 12 выстрелов из СПГ.

В результате были повреждены объекты критической инфраструктуры и частные хозяйства. К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.

"Украинская сторона СЦКК осуществила верификацию обстрелов, зафиксировала воронки от разрывов, остатки боеприпасов и убытки, причиненные домохозяйствам. По результатам верификации в адрес СММ ОБСЕ направлена нота с соответствующими доказательными материалами", – говорится в сообщении.

Всего с начала 2021 года международным наблюдателям уже успели направить 177 таких нот, в которых задокументированы наиболее резонансные нарушения режима прекращения огня, связанные, в том числе, с обстрелами населенных пунктов на подконтрольной территории.

"Указанные материалы составляют основу доказательной базы преступлений оккупантов на украинской земле. Украинская сторона СЦКК напоминает, что такие их действия несут прямую угрозу жизни и здоровью местного населения и дестабилизируют ситуацию безопасности вдоль всей линии разграничения", – сказано в заявлении.

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