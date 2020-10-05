ВСУ показали поджог террористами на Донбассе украинских позиций

Борис Бондарь Расследования 15:26, 5.10.2020 Обновлено: 15:26, 5.10.2020

Бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты сняли на видео последствия поджогов, которые устраивают на Донбассе террористы.

Видео выложили 5 октября в Facebook 503 ОБМП. Батальон дислоцируется в Донецкой области в районе Шумов.

"Между тем российско-террористические войска продолжают демонстрировать свои мирные намерения, поджигая наши позиции", – сказано в сообщении.

На кадрах, кроме выжженной земли и сгоревших деревьев, видны осколки боеприпасов и части неразорвавшихся снарядов.

Военнослужащий ОБМП рассказал, что поджоги террористы устраивают постоянно.

"Если есть возможность вылезти и поджечь, то они вылезают и поджигают. Если нет, то забрасывают всякую горящую байду", – сказал военный.

ВСУ показали поджоги на Донбассе.
Facebook 503 ОБМП

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видеодоказательство поджога травы боевиками на линии соприкосновения в Луганской области.

Вблизи Новолуганского в Донецкой области террористы предприняли попытку поджечь позиции украинских военных.

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