ВСУ показали минные ловушки "Л/ДНР", которые невозможно обезвредить. Фото

Российские террористы на Донбассе атакуют воинов Вооруженных сил Украины и мирное население минами, которые невозможно обезвредить – даже в случае обнаружения такой ловушки ее обязательно приходится взрывать.

Фото одной из них обнародовала пресс-служба 10 горно-штурмовой бригады в Facebook. Защитники отметили, что в ночь на 19 апреля боевики обстреляли из минометов 120-го калибра поселок Пивденное, а также вновь осуществили дистанционное минирование Жованки (Зайцево) с помощью беспилотников.

"19 апреля. Утро началось весело. Все в порядке, все живы, настроение боевое", – написали украинские воины.

Со своей стороны журналист Андрей Цаплиенко напомнил в своем Telegram-канале, что мина ПОМ-2, которые разбрасывают российские террористы, относится к тем, которые не поддаются разминированию. Ее обезвреживают лишь способом подрыва или просто срывают. Главное при этом – не затронуть датчика цели и не оказаться в радиусе сплошного поражения.

В то же время Цаплиенко подчеркнул, что эта мина на российско-украинской войне стала не только летальным, но и информационным оружием.

"Эта деталь, похожая на банку пива или минералки, называется "носитель мины". Она была частью ПОМки, которую сбросили с воздуха. Мина пробила крышу в одном из прифронтовых домов в Зайцево. Носитель мины отбрасывает в сторону, когда мина становится в боевое положение, отстреливая нити-датчики. То есть, при любых обстоятельствах эта деталь остается целой", – пояснил он.

"И вот представьте себе, что кто-то из местных после взрыва находит эту железяку, и читает на ней: "Наша земля Украины, слава нации, смерть врагам". Еще и знак СС. То есть, боевики, убивая мирное население российским оружием, маскируются под украинцев, настраивают местных против Украины. И ищут способ создать миф о еще одном "распятом мальчике". Не для л того, чтобы он стал поводом для полномасштабного российского вторжения?" – добавил журналист.

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