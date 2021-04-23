ВСУ показали, как будут отражать атаку врага с воздуха возле Крыма. Фото и видео

Воины Вооруженных сил Украины провели масштабные учения по противовоздушной обороне вблизи с временно оккупированным Крымом.

Зрелищные кадры с полигона боевой подготовки в Херсонской области обнародовали на странице Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook. В ходе тренировок боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и расчеты зенитных установок старались избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для условного противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В то же время, все мероприятия отрабатывались в условиях, которые были максимально приближены к боевым.

"Военнослужащим во время тренировок всегда пригодится опыт, приобретенный в ходе участия в Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому каждый раз основное внимание уделяется инженерному оборудованию огневых позиций, их охране и обороне, быстрой смене позиций, а также скорости и точности обнаружения средств воздушного нападения условного противника на подлете", – пояснил командующий ОС ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Во время последних учений подразделения совершили марш в определенный район, развертывание комплексов, поиск и условное уничтожение воздушных целей.

Кроме того, украинские защитники усовершенствовали вышкол экипажей и расчетов, а также мастерство владения тактическими приемами ведения противовоздушного боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее масштабные учения возле временно оккупированного Крыма устроили артиллерийские и танковые резервы ВСУ. Они по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника.