ВСУ показали кадры уничтожения поста наемников "ДНР". Видео

Разведывательная группа К-2 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сняла момент уничтожения наблюдательного поста и блиндажа российских наемников на Донбассе.

Защитники поделились кадрами на YouTube-канале подразделения. Авторы ролика уточнили, что он был снят еще до объявления перемирия в июле 2020 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Где-то на территории Донецкой области (еще до так называемого перемирия) была огневая точка "бравых" воинов "бригады "Восток" Сашки Ходока. Наемникам не сиделось мирно каждый день, и вечером или ночью они вели обстрелы наших позиций из различного вооружения. Поэтому, разведчики приступили к делу", – говорится в описании к клипу.

В частности, украинские воины провели комплекс разведки различными способами, и в одно утро, когда сепаратисты и их кураторы из России начали очередной обстрел позиций ВСУ, нанесли огневой удар в ответ из незапрещенного вида вооружения.

"Результат такой себе: полное уничтожение блиндажа и наблюдательного поста российских бандитов. Также там остались слушать Кобзона несколько "востокоцев", но, к сожалению, кому-то удалось убежать, оставив оружие и своих товарищей (ну, как товарищей – у наркоманов есть только приятели)" , – с сарказмом добавили воины.

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