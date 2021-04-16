ВСУ показали фото разрушенного войной дачного Водяного

Украинские военные показали подборку фото с последствиями сем лет войны в дачном поселке Водяное Донецкой области.

Фотографии обнародовали на странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook. На кадрах видно, что населенный пункт практически превратился в пустырь и руины из-за постоянных обстрелов российских террористов и взрывов.

Защитники напомнили, что до войны Водяное считалось дачным поселком, из города в него часто приезжали отдохнуть от городской суеты, держали и ухаживали за хозяйством.

Однако после начала боевых действий на востоке Украины село находилось преимущественно под контролем российских наемников. Все ценное, что в нем было, они разграбили еще тогда.

Сейчас в Водяном до сих пор проживают несколько местных жителей. Люди утверждают, что по звукам боя научились определять для себя, есть опасность или нет, и стоит ли прятаться в подвалы. Ведь сразу за селом начинается линия фронта российско-украинской войны.

На жутких кадрах видно, что дома, которые раньше были привлекательными, остались без крыш, а потому начали разрушаться. Улицы заросли кустарником, а на месте ранее ухоженных дворов и огородов образовались воронки от взрывов боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины показали, как обезвреживают российские мины ПОМ-2 "Отек", которыми оккупанты обстреливают позиции наших армейцев и дома мирных жителей на Донбассе. Именно такие боеприпасы регулярно прилетают в жилища людей.