ВСУ поймали террористов на сооружении новых укреплений. Видео

Российские террористы на Донбассе, вопреки договоренностям о перемирии, стали обустраивать новые укрепления на своих позициях.

Этот факт зафиксировали камеры ночного видения ВСУ. Видео обнародовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На первый взгляд, это просто белые пятнышки на экране. Оккупанты зарываются глубже. В мою, в нашу с вами, землю. Лопатами раз за разом перебрасывают чернозем, смешанный с глиной, песком и кровью наших ребят, погибших на Донбассе. Каждый военный, который уже не один год держит тепловизор, точно знает – это буквально "черный" от земли противник вгрызается в землю, в который раз нарушая договоренности", – отметили в посте.

Волонтеры напомнили, что 22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились о "дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня". Они предусматривали запрет изменения позиционного размещения войск, включая дополнительное инженерное оборудование позиций.

"О лживости и коварстве противника мы уже неоднократно упоминали. Он пытается всеми возможными способами обойти пункты принятых договоренностей. Всю ночь боец наблюдает за наглыми действиями врага и внимательно следит, чтобы он ни на шаг не продвинулся в сторону наших позиций", – подчеркнули в посте с разоблачением коварных действий врага.

"Боевики выкуривают по сигарете и болтают, стоя на нашей с вами земле. А затем возвращаются к работе, не подозревая, что за каждым их движением следят те, кто терял на этой земле побратимов. Как муравьи, они строят, дообустраивают позиции", – добавили волонтеры.

Кроме того, они подчеркнули, что оккупанты точно знают время передвижения и облетов коптерами мониторинговой миссии ОБСЕ, поэтому прячутся, когда в назначенное время наблюдатели готовят отчеты.

"Но наши военные – это не наблюдатели, они всю ночь, не отрывая глаз, следят за подобным нахальством. Рука бойца постоянно лежит на оружии, и он едва себя сдерживает, чтобы не открыть огонь на поражение. Потому что есть договоренности, которые мы должны выполнять. Но будьте уверены, что в случае угрозы жизни его рука сделает все необходимое, чтобы уничтожить противника. А пока можем только наблюдать, как противник почти каждую ночь все глубже закапывается в землю", – подытожили в посте.

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