ВСУ передали модернизированный вертолет Ми-8МТ с противоракетной защитой. Фото

Армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины передали модернизированный вертолет Ми-8МТ. Его ремонтом занималось государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", которое входит в состав Укроборонпрома.

На машину установили украинские системы активной и пассивной защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения и бронированные плиты отечественного производства. Об этом сообщается на сайте госконцерна.

Специалисты завода также оснастили вертолет двумя комплектами спутниковой навигационной системы, радиолокационным ответчиком, аварийным радиомаяком, твердотыловым аварийно-эксплуатационным регистратором полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа. Отмечается, что это позволяет выполнять полеты в соответствии с требованиями ICAO (Международной организации гражданской авиации).

"Отныне машина имеет современный радиовысотомер, высоконадежную коротковолновую радиостанцию, систему десантирования в два потока через грузовые створки и авиационный поисковый прожектор. Для выполнения полетов в сложных метеоусловиях есть возможность быстрого дооснащения этого вертолета современным импортным метеолокатором", – говорится в сообщении.

В Укроборонпроме добавили, что "Авиакон" специализируется на капитально-восстановительном ремонте, переоборудовании и модернизации вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-35 и Ми-26 всех модификаций и их оборудования, а также имеет право на серийный ремонт и модернизацию Ми-14. Это единственное в Украине предприятие, которое обладает технологией полного цикла капитального ремонта вертолетов конструкции М. Л. Миля (за исключением ремонта главных редукторов и авиационных двигателей) и работ по переоборудованию и модернизации.

Отметим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский передал Минобороны самолет Ан-148-100В и вертолет Ми-8МТВ-1, которые находятся на балансе Государственного управления делами.

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