ВСУ обстреляли на Донбассе из гранатометов

Российские террористы на Донбассе в который раз нарушили перемирие и обстреляли позиции ООС из гранатометов различных систем. К счастью, провокации врага не привели к потерям и раненым в рядах защитников Украины.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook, отметив, что в целом ситуация на фронте остается контролируемой. Украинские защитники, в отличие от оккупантов, полностью соблюдают условия достигнутых мирных договоренностей, впрочем продолжают добросовестно выполнять свои задачи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что касается боевиков, то они в течение прошлых суток, 1 октября, два раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений. Так, из автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета – неподалеку Орехово.

С начала текущих суток, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации также два раза нарушили режим прекращения огня. Оба факта зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем.

"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет. Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", – заверили защитники.

Тем временем террористы продолжают нести небоевые потери на фронте. По данным офицера ВСУ Сергея Нещадима, которыми он поделился в Twitter, 1 октября погибло два оккупанта из состава 4 ОМСБр А АК РФ: один в результате самоубийства, а второй – из-за инфаркта.

В свою очередь военнослужащие ВСУ и пожарные ГСЧС 1 октября занимались ликвидацией пожаров в районе населенных пунктов Подлесное, Половинкино, Северодонецк, Золотое, Хутор Вольный, Попасная и Троицкое.

Также пожары локализовали недалеко от Кряковки, Трехизбенки, Новоалександровки, Артема, Болотенного и Станицы Луганской. Вблизи Старобельска и Старого Айдара защитники Украины продолжили борьбу с пламенем в очагах возгораний.

Подытоживая, в штабе ООС подчеркнули, что из-за распространения огня была приостановлена работа контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской. Возможность пересекать КПВВ будет восстановлена после стабилизации ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября вооруженные формирования России на Донбассе 11 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля. В результате один военнослужащий получил осколочное ранение.