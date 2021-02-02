ВСУ обнародовали потери врага на Донбассе за месяц

В течение первого месяца 2021 года российские террористы "Л/ДНР" на Донбассе понесли существенные потери живой силы и техники.

Сведения за январь обнародовал на своей странице в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим. Так, с 1 января по 1 февраля наемники в целом потеряли 62 человека. Среди них:

убитыми – 19 (4 боевых, 15 небоевых)

ранеными – 43 (3 боевых, 40 небоевых).

Кроме того, у оккупантов было уничтожено 4 единицы техники. В частности, речь идет о двух беспилотных летательных аппаратах и двух военных автомобилях.

Напомним, в период с 1 по 18 января террористы понесли 18 безвозвратных потерь и 23 санитарных. Все они были небоевыми. Кроме того, в тот промежуток времени они лишились одного БПЛА и грузовика "УАЗ".

А в течение 2020 года захватчики потеряли почти 400 человек убитыми, более 600 ранеными и 60 единиц военной техники. Показательно, что 430 террористов в этой статистике – небоевые потери. Так, причиной смертей и травм наемников становились неосторожное обращение с оружием, подрывы на собственных минных полях, употребление алкоголя и наркотических веществ, суициды и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля на Донбассе были ранены два члена бандформирований "Л/ДНР". Один из них – боевая потеря, один – небоевая (подорвался на собственном минном поле).