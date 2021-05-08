ВСУ на Донбассе сбили вражеские беспилотники, изготовленные в РФ. Фото

С начала мая 2021 военнослужащие Вооруженных сил Украины сбили два беспилотника российско-оккупационных войск в зоне проведения Операции Объединенных сил. Один из них был изготовлен в РФ, а второй содержал российские детали.

Враг использует такие летательные аппараты для проведения воздушной разведки, корректировки огня, дистанционного минирования местности, а также для сброса взрывных устройств. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Первый беспилотник, переоборудованный для сброса боеприпасов и дистанционного минирования, был сбит 3 мая на Светлодарском направлении вблизи поселка Новолуганское. Отмечается, что он состоял из компонентов, произведенных на предприятиях военного назначения России.

Второй аппарат оккупантов, который проводил воздушную разведку, сбили 6 мая из стрелкового оружия на Мариупольском направлении вблизи Гранитного. Беспилотник был изготовлен ООО "Ижмаш – Беспилотные системы" РФ. Такие БПЛА находятся на вооружении сухопутных войск агрессора.

"Зафиксированные факты являются прямыми и неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины. Указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на Востоке Украины", – подчеркнули в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 7 мая, на Донбассе российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины. Боевых потерь среди украинских защитников нет.