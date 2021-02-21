ВСУ на Донбассе попали под огонь артиллерии и снайперов

Российские оккупанты на Донбассе в который раз сорвали перемирие и устроили мощные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из артиллерии и снайперского оружия.

В целом за прошедшие сутки, 20 февраля, террористы проявляли свою активность семь раз, сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Так, вблизи Пивденного захватчики открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.

А неподалеку Новгородского подконтрольные Российской Федерации боевики применили минометы 120-го калибра. Отметим, что под вражеский удар попали не только позиции украинских защитников, но и дома мирного населения. В результате повреждения получили три жилища, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди местных жителей нет.

Кроме того, оккупанты прицельно обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции наших армейцев под Попасной и Екатериновкой.

"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", – говорится в сводке.

Что касается начала новых суток, 21 февраля, то в это время на линии всего фронта не было зафиксировано нарушения режима тишины. Ситуация в зоне ООС сохранилась под контролем украинских воинов.

По данным на странице офицера ВСУ Сергея Нещадима в Twitter, 20 февраля потери российских террористов составили 9 человек, все они небоевые. В частности, речь идет о семи убитых из 3 ОМСБр 1 АК, одного из 2 ОМСБр 2 АК и одного из 7 ОМСБр 2 АК.

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