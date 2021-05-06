ВСУ на Донбассе понесли потери: один воин погиб, один ранен

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб воин Вооруженных сил Украины, а еще один получил тяжелые ранения.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook. Согласно информации в сводке, трагедия произошла вблизи Новотроицкого.

"6 мая вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил смертельное огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось.

Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – тяжелое.

В штабе ООС заверили, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Кроме того, о действиях вооруженных формирований Российской Федерации уже сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Командование ООС выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего Героя.

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