ВСУ на Донбассе обстреляли из минометов и противотанкового орудия, ранен защитник

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате враждебных действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил осколочное ранение.

Состояние защитника – средней степени тяжести, сообщил в Facebook штаб Операции Объединенных сил. Там подчеркнули, что утром воскресенья российские оккупанты еще раз нарушили "тишину".

В частности, 17 апреля противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников:

недалеко от поселка Новомихайловка – с противотанковой пушки МТ-12;

у населенных пунктов Майорск, Новгородское, Зайцево, Южное, Шумы и Луганское – из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в пригороде населенных пунктов Пески, Широкино, Авдеевка и Водяное, что на Донетчине, – из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 07:00 воскресенья, 18 апреля, зафиксировано уже одно нарушение режима прекращения огня врагом. Так, вблизи Авдеевки российские оккупанты стреляли из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России обстреляли из 120-мм минометов жилой сектор на Донбассе. Удар был нанесен по поселку Зайцево в Донецкой области утром 17 апреля.