ВСУ на Донбассе обстреляли из гранатометов

Российские оккупанты на Донбассе в который раз сорвали договоренности о перемирии и применили против Вооруженных сил Украины гранатометы и другое оружие.

Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook. Согласно сводке, за минувшие сутки, 18 февраля, террористы четыре раза прибегли к огневым провокациям.

Так, враг стрелял вблизи Шумов из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия. У Южного он бил по позициям украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у Майорска – из стрелкового оружия.

На активность российских группировок наши воины также ответили огнем. Кроме того, об очередном срыве перемирия они сообщили представителям ОБСЕ. К счастью, боевых потерь в рядах украинской армии удалось избежать.

Что касается начала суток 19 февраля, то в этот период ситуация на линии разграничения оставалась контролируемой украинским армейцами. Каких-либо нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что на 23 февраля наше государство созвало заседание Генеральной Ассамблеи ООН. На нем речь пойдет о временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 февраля российские террористы на Донбассе ударили по воинам ВСУ из снайперского оружия, минометов и гранатометов. В целом тогда за сутки они проявляли огневую активность четыре раза.