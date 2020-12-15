ВСУ на Донбассе обстреляли из гранатометов

Российские террористы на Донбассе 14 декабря в очередной раз нарушили перемирие и четыре раза открывали огонь. В частности, враг бил из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Как сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook, подобные провокации были зафиксированы в районе Шумов. Кроме того, вблизи Авдеевки и Песков боевики применили стрелковое оружие.

Поскольку действия оккупантов не несли угрозы жизни и здоровью нашим защитникам, огонь не открывался. Боевых потерь и ранений в рядах Вооруженных сил Украины удалось избежать.

Что касается начала суток 15 декабря, то в это время террористы "ДНР" уже успели один раз нарушить режим тишины. Так, оккупационные формирования задействовали подствольный гранатомет под Авдеевкой. Однако защитники Украины решили не стрелять в ответ.

В целом, как заверили украинские воины, ситуация в районе выполнения их задач остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL: