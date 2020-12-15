ВСУ на Донбассе обстреляли из гранатометов
Российские террористы на Донбассе 14 декабря в очередной раз нарушили перемирие и четыре раза открывали огонь. В частности, враг бил из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Как сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook, подобные провокации были зафиксированы в районе Шумов. Кроме того, вблизи Авдеевки и Песков боевики применили стрелковое оружие.
Поскольку действия оккупантов не несли угрозы жизни и здоровью нашим защитникам, огонь не открывался. Боевых потерь и ранений в рядах Вооруженных сил Украины удалось избежать.
Что касается начала суток 15 декабря, то в это время террористы "ДНР" уже успели один раз нарушить режим тишины. Так, оккупационные формирования задействовали подствольный гранатомет под Авдеевкой. Однако защитники Украины решили не стрелять в ответ.
В целом, как заверили украинские воины, ситуация в районе выполнения их задач остается контролируемой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 декабря террористы на Донбассе обстреляли защитников Украины девять раз. В частности, они применили минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Из-за таких массированных атак воинам ОС пришлось открыть огонь.
А 12 декабря оккупанты на востоке ранили двоих украинских военных. Всего нарушение перемирия тогда было зафиксировано шесть раз.
Напомним, по мнению главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, лучшим вариантом развития ситуации на Донбассе была бы встреча политсоветников глав стран "нормандской четверки".