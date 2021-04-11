ВСУ могут освободить Донбасс, но ситуация сложная, – офицер НАТО

Вооруженные силы Украины способны освободить оккупированный Донбасс военным путем, но пока Россия занимает "сложную позу", ситуация остается опасной.

Высшему военному руководству Украины следует просчитывать все сценарии развития событий, включая наихудший, но "история может повернуться", и по тем или иным причинам оккупированный Донбасс и Крым могут вернуться в Украину. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал капитан ВМС США в отставке Гарри Табах.

"У вас сегодня армия, для которой не будет большой проблемы вернуть Донбасс обратно с военной точки зрения", – подчеркнул он.

"Ваш министр обороны как военный человек берет самый худший сценарий, чтобы быть подготовленным. Своего врага никогда нельзя недооценивать, всегда лучше его переоценить. Он говорит: слушайте, политики, вот придвигаются войска к нашей границе, мы готовы отразить, но мне нужно то-то и то-то, вы должны мне это предоставить, чтобы у меня была боеспособная армия. За один день это не решится, но ваш министр обороны говорит правильно, что он готов, что он следит за ситуацией, это его работа", – заметил Табах.

Отвечая на вопрос, когда для Украины может сложиться благоприятная ситуация для возвращения оккупированных территорий, он сказал: "В истории бывают разные повороты, все может случиться".

В этом контексте офицер напомнил, как еще в 2013 году никто не мог представить, что Российская Федерация может начать войну против Украины.

"Точно так же история может повернуться. Россия завтра может развалиться, что было бы неплохо для самих россиян, и Крым может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в Украину. То же самое может произойти и с Донбассом. Но пока Россия занимает сложную позу, ситуация сложная и опасная", – подытожил Табах.

Как писал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может отдать приказ о наступлении на Донбассе, но сначала следует просчитать все последствия такого шага.