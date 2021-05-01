ВСУ ликвидировали на Донбассе 31 врага за апрель

В течение апреля 2021 года российские террористы "Л/ДНР" на Донбассе понесли существенные потери живой силы и техники. Так, с 1 по 30 апреля наемники в целом потеряли 69 человек.

Среди них убитые – 31, раненые – 38. Сведения за месяц обнародовал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим.

Отмечается, что всего с 27 июля 2020 по 30 апреля 2021 российские террористы потеряли 474 человека. Убитые – 216, раненые – 258.

Кроме того, у оккупантов было уничтожено 12 единиц техники. В частности, речь идет о шести беспилотных летательных аппаратах и еще шести военных автомобилях.

Напомним, за прошедшие сутки, 30 апреля, российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, а в субботу, 1 мая, ранили воина Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 7:00 1 мая противник уже дважды нарушил режим тишины, открыв неподалеку Новгородского огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и применив вблизи Водяного беспилотник для сброса гранат ВОГ-17 на украинские позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, миссия США при ОБСЕ не поверила заявлению России об отводе войск, в Штатах отметили, что они будут пристально следить за ситуацией и поддерживать контакт с Украиной и другими партнерами, в частности с НАТО.