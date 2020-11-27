ВСУ испытали ударные беспилотники Bayraktar TB2 и ракетные комплексы Javelin. Фото

Украинские военные испытали турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 и американские противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin на масштабных тактических учениях с боевой стрельбой.

Как сообщает АрмияInform, учения проходят на полигоне 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан" в Николаевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Во время занятия военнослужащие одной из механизированных бригад ВСУ продемонстрировали проведение учений батальонных тактических групп с боевой стрельбой в наступлении в урбанизированной местности, действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара и т.д." – говорится в сообщении.

Особое внимание военные уделили комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

Кроме того, в учениях активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и предоставляли целеуказания на поражение целей противника. Также проверено способности беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов по целям.

"Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа Javelin и "Стугна", – отметило издание.

Также активное участие в учениях принимала авиация Воздушных сил с участием штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы из резерва авиационных и десантно-штурмовых войск ВСУ устроили показательные учения на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области, вблизи с оккупированным Крымом.