Хомчак рассказал, в каком вооружении больше всего нуждается украинская армия

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Украинские военные

Украинская армия нуждается в техническом обновлении – новых БТРах, противоракетных, противоснайперских комплексах и др. – однако массовое перевооружение, несмотря на "запрос общества", пока не запланировано.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью АрміяInform. В то же время генерал-полковник сказал, что некоторые позитивные "сдвиги" в техническом обеспечении ВСУ есть.

Хомчак подчеркнул, что в 2020 году армия рассчитывала на большее количество новых и модернизированных образцов вооружений и военной техники (ВВТ). Также проблемы есть по восстановлению запасов боеприпасов, военно-технического имущества, созданию инфраструктуры в пунктах постоянной дислокации.

"У нас мало времени, а мы должны быть максимально готовыми гарантированно ответить на все угрозы. А когда срываются планы технического обновления войска, замедляются темпы начатых комплексных реформ в определенных аспектах, мы дальше остаемся уязвимыми", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что перечень приоритетных ВВТ немаленький, начиная от стрелкового оружия, артсистем, заканчивая противоракетными комплексами и кораблями для ВМС.

"Нам нужны новые БТРы, поскольку до сих пор имеем подразделения на автомобилях. А еще – модернизированные танки, средства разведки для ВМС. Также следует поставить в войска антиснайперские комплексы, парашюты, современные средства связи, радиоэлектронной борьбы", – сказал военный.

Как заявил генерал-полковник, "очень нужны" противоракетные комплексы, чтобы противостоять врагу. Так, российско-оккупационные войска на Донбассе имеют авиационные ракеты, способные поражать объекты, не входя в зону ПВО Вооруженных сил.

Хомчак указал, что ВСУ запрашивали закупку еще большего перечня ВВТ, но получили не все из этого списка. Причины этого – как объективные, так и субъективные, сказал главнокомандующий.

"Есть вопрос к тем должностным лицам, которые отвечают за закупку ВВТ и не только. То производитель не готов предоставить продукцию, соответствующую нашим техническим требованиям, то "не вписывается" в сроки поставки, то еще что-то", – возмутился Хомчак.

Он отметил, что ВСУ не раз доводилось вносить изменения и заказывать другую технику.

Напомним, Руслан Хомчак также заявил, что Вооруженные силы Украины в целом выполнили свою задачу на 2020 год.

Руслан Хомчак

Как сообщал OBOZREVATEL, к концу 2021 года на вооружение ВСУ поступят украинские ракетные комплексы "Нептун", которые будут защищать морское побережье. Цикл испытаний этих крылатых ракет завершился 17 июня.

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