ВСУ дали отпор террористам на Донбассе после плотных обстрелов – штаб ООС

В течение 30 декабря российские террористы пять раз нарушили режим тишины на Донбассе и заставили воинов Вооруженных сил Украины адекватно ответить на постоянные обстрелы.

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, у Авдеевки враждебные группировки задействовали гранатометы различных систем, а вблизи Старогнатовки – крупнокалиберный пулемет. Кроме того, плотные обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы вечером у Попасной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так оккупанты пытались выведать информацию о дежурных огневых средствах наших военных. К счастью, украинским защитникам удалось избежать потерь и раненых в своих рядах. Отразив атаки противника, они сообщили о провокации боевиков СЦКК ОБСЕ.

С начала текущих суток, 31 декабря, террористы уже успели снова нарушить перемирие. Они открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия у Старогнатовки.

По данным на Telegram-канале офицера ВСУ, полковника Анатолия Штефана (Штирлица), потери российско-оккупационных войск 30 декабря составили пять человек:

убитыми – трое из 9 ОМСП 1 АК РФ (один не боевой, отравление наркотическими веществами, двое – обстоятельства уточняются).

Ранеными – двое из 9 ОМСП 1 АК РФ (один не боевой, подрыв на элементе минно-взрывного заграждения, по другому – обстоятельства уточняются).

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