На встрече Путина и Байдена будет решаться судьба двух стран, – Чалый

На встрече президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина будут решаться серьезные проблемы отношений двух стран. За спиной Украины договоренностей не будет.

За переговорами Путин-Байден будет внимательно следить основной оппонент США – Китай. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"Я напомню, что российские войска полностью никуда не отходили от наших границ, техника остается. В отношениях США и России сейчас серьезные проблемы. Российского посла отозвали, а американскому поступило странное предложение уехать из Москвы. Поэтому фактически эта встреча направлена прежде всего на то, чтобы найти какие-то решения в двусторонних отношениях", – подчеркнул он.

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По словам дипломата, последние атаки на Украину осуществлялись президентом РФ для повышения ставок на переговорах с главой Белого дома. "Я не думаю, что это повлияет непосредственно, но на переговорах все используют свои активы", – отметил он.

Чалый заверил, что во время встречи президентов не будет договоренностей "за спиной" Украины. Прежде всего, потому, что встречу будет оценивать "основной оппонент" Соединенных Штатов – Китай.

"На это будет смотреть Китай. Он будет смотреть, будут ли США сильны в этих переговорах или слабы", – сказал дипломат.

"Основной оппонент США – Китай. Основной оппонент Китая – США. Россия уже не является игроком, который мог бы диктовать условия. И поэтому Россия использует последний механизм – военную силу и шантаж", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, 16 июня в Женеве (Швейцария) состоится встреча президентов США и РФ. Сообщается, что на повестке дня – весь спектр актуальных вопросов, в частности, Украина.