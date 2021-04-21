Встреча Зеленского и Путина на Донбассе: экс-глава МИД Украины назвал проблему

Встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным на Донбассе было бы крайне тяжело организовать, в том числе из-за отсутствия контроля над оккупированными территориями. Переговоры "нормандской четверки" вряд ли состоятся в ближайшее время.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. "Я думаю, что не так просто будет организовать встречу на линии соприкосновения. С какой стороны должен подъехать представитель России, я себе слабо представляю. Это будет шаг необычный – въезжать на территорию Украины, даже если она неконтролируемая", – заметил он.

"Мы тем самым соглашаемся на то, что представитель России без нашего согласия может передвигаться таким образом через украинскую государственную границу. Конечно, фактически это и так происходит постоянно, но, тем не менее, на таком уровне это уже другая ситуация, другая история" , – добавил дипломат.

В то же время Грищенко сказал, что в случае, если такая встреча действительно состоится, "по оптимистическому сценарию" от нее можно ожидать уменьшения обстрелов и, соответственно, уменьшения человеческих потерь.

"Если это станет первым шагом, когда можно будет выезжать вместе с россиянами для того, чтобы на месте проверять использование всех инструментов, которые позволяют нам прекратить обстрелы, это, возможно, не так уж и плохо. Но иногда от красивых идей до их реализации огромный путь", – добавил дипломат.

В то же время он подчеркнул, что локация переговоров имеет второстепенное значение. Самое главное – это наличие закрепленной политической договоренности, которую стороны согласились имплементировать, а также контроль над тем, насколько тщательно стороны будут выполняться взятые на себя обязательства на местах.

По мнению Грищенко, новая встреча в "нормандском формате" возможна при условии, если предпосылки для нее будут отвечать ожиданиям Российской Федерации. "До этого вряд ли Москва пойдет на такую встречу, поскольку, с их точки зрения, она должна быть своего рода вишенкой на торте. Когда все то, чего они достигли в ходе предыдущей встречи, будет реализовано украинской стороной", – пояснил он.

"Поэтому я не вижу реальных перспектив, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время, но в течение нескольких месяцев она может быть, поскольку России нужно демонстрировать готовность к поиску компромисса. Это не значит, что, если такая встреча состоится, то обязательно она будет реально продуктивной. Дай бог, чтобы она позволила хотя бы прекратить стрельбу", – подытожил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором обратился к украинцам, миру, а также к президенту РФ Владимиру Путину. Он предложил главе страны-агрессора встретиться на Донбассе.