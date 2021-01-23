Всплыли детали спецоперации по задержанию бывшего зампреда СБУ

Операция по задержанию бывшего первого зампреда СБУ, полковника "Альфы" Дмитрия Нескоромного готовилась спецслужбами давно. В его авто была установлена прослушка.

Но Нескоромный был предупрежден о спецоперации против него и ему удалось скрыться, пишет "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также по подозрению в подготовке заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова был задержан и сотрудник ведомства Юрий Расюк. У него дома прошел обыск.

Издание отмечает, что сам Нескоромный, якобы никуда не сбегал и находится на свободе на контакте со своими адвокатами, которые пытаются "отбить" машину у СБУ.

Источники в СБУ добавили, что точно не знают, насколько верна информация о подготовке Нескромным покушения на Наумова или же речь идет о "подставе".

"Нескоромный был назначен в свое время первым замом по протекции Богдана (экс-глава Офиса президента – Ред.). Так как Баканов (глава СБУ – Ред.) не является профессиональным сбушником, то предполагалось, что управлять Службой реально будет Нескоромный. Но Богдан вошел в клинч с Бакановым и, соответственно, отношения Нескоромного с главой СБУ тоже сильно ухудшились. И после отставки Богдана вскоре "ушли" и Нескоромного. При этом немалую роль в его "минусовании" играл Наумов, который после ухода Нескоромного фактически и является реальным руководителем СБУ", – сообщил источник в силовом ведомстве.

Также якобы ранее Баканов и Нескоромный встречались. Источник добавил, что вскоре один из сотрудников СБУ может выступить с заявлением о том, что обвинения против Нескоромного сфальсифицированы Наумовым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сбежал в наручниках полковник "Альфы", задержанный за заказ убийства генерала СБУ.