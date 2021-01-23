Всплыли детали спецоперации по задержанию бывшего зампреда СБУ

Obozrevatel
Obozrevatel
Расследования
4,6 т.
Всплыли детали спецоперации по задержанию бывшего зампреда СБУ

Операция по задержанию бывшего первого зампреда СБУ, полковника "Альфы" Дмитрия Нескоромного готовилась спецслужбами давно. В его авто была установлена прослушка.

Но Нескоромный был предупрежден о спецоперации против него и ему удалось скрыться, пишет "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также по подозрению в подготовке заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова был задержан и сотрудник ведомства Юрий Расюк. У него дома прошел обыск.

Издание отмечает, что сам Нескоромный, якобы никуда не сбегал и находится на свободе на контакте со своими адвокатами, которые пытаются "отбить" машину у СБУ.

Источники в СБУ добавили, что точно не знают, насколько верна информация о подготовке Нескромным покушения на Наумова или же речь идет о "подставе".

"Нескоромный был назначен в свое время первым замом по протекции Богдана (экс-глава Офиса президента – Ред.). Так как Баканов (глава СБУ – Ред.) не является профессиональным сбушником, то предполагалось, что управлять Службой реально будет Нескоромный. Но Богдан вошел в клинч с Бакановым и, соответственно, отношения Нескоромного с главой СБУ тоже сильно ухудшились. И после отставки Богдана вскоре "ушли" и Нескоромного. При этом немалую роль в его "минусовании" играл Наумов, который после ухода Нескоромного фактически и является реальным руководителем СБУ", – сообщил источник в силовом ведомстве.

Также якобы ранее Баканов и Нескоромный встречались. Источник добавил, что вскоре один из сотрудников СБУ может выступить с заявлением о том, что обвинения против Нескоромного сфальсифицированы Наумовым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сбежал в наручниках полковник "Альфы", задержанный за заказ убийства генерала СБУ.

УкраинаСлужба безопасности УкраиныАндрей БогданИван Баканов