ВСП привлек к ответственности судью, разрешившего принудительные приводы Вовка

Высший совет правосудия решил привлечь судью Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка к дисциплинарной ответственности. Взысканием для него стало только предупреждение.

Жалобу в Высший совет правосудия на него подали адвокаты судей ОАСК, дело рассмотрела Дисциплинарная палата ВРУ, сообщается на сайте ведомства. Речь идет о ситуации 3 февраля, когда Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ по принудительному поводу в суд скандального главы ОАСК Павла Вовка, чей арест ранее не позволил ВСП.

Дисциплинарное производство в отношении Бицюка сначала открыли по пяти вероятным обстоятельствам нарушения. Однако после рассмотрения Палата пришла к выводу, что судья нарушил нормы законодательства только по одному факту.

Так, в одном из постановлений Бицюк указал, что "в уголовном производстве составлено и подписано сообщение о подозрении определенным лицам, однако этот вывод не соответствует материалам ходатайства". Кроме этого, заявил, что судья в вопросе о продлении сроков предварительного расследования "не обязан решать вопрос о надлежащем вручении уведомления о подозрении".

В Дисциплинарной палате ВСП отметили, что такую ссылку судья сделал из-за невыполнения требований процессуального законодательства. Было решено, что такие его действия свидетельствуют о нарушении права лиц на справедливый суд, гарантированного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, допущенном им по грубой небрежности.

По результатам рассмотрения дела Бицюка привлекли к дисциплинарной ответственности и применили к нему дисциплинарное взыскание – предупреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

главу ОАСК Павла Вовка подозревают в создании и руководстве преступной организацией, захвате государственной власти, вмешательстве в работу государственных деятелей и злоупотреблении влиянием.