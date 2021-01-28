Вскрылись новые детали смерти в Ривне после родов: женщину госпитализировали в агонии

Женщина в Ривне, которая скончалась после домашних родов с участием "духовной акушерки", была госпитализирована в состоянии агонии.

Об этом "Суспільному" рассказала главврач Ривненского роддома Светлана Муравская, сославшись на словам родных погибшей. Она уточнила, что ребенок родился в 15:15, а скорая привезла ее только в 18:20.

"По словам родственников, женщина родила в 15:15 во время домашних родов. В роддом ее доставила скорая в 18:20 в состоянии агонии, то есть почти мертвой. Спасти ее не удалось", – рассказала Муравская.

Главврач добавила, что у жительницы Ривне была анемия, она была вегетарианкой.

В то же время полиция открыла второе уголовное производство по факту смерти 34-летней женщины. Теперь расследование ведется и по статье о непредоставлении помощи человеку в опасном для жизни состоянии, пишет ТСН.

Изначально трагедию квалифицировали как "умышленное убийство" с отметкой "несчастный случай".

Как сообщал OBOZREVATEL, роженица в Ривне умерла 23 января. Женщина три часа истекала кровью. Ребенок выжил и находится под присмотром врачей.

Как выяснилось, роды принимала "духовная акушерка". Позднее в СМИ появились данные об этой женщине – ее якобы зовут Евгения Кравчук, а известна она под именем Джамалия.