ВСК Рады вызвала председателя Луганской ОГА из-за пожаров в области

В среду, 30 декабря, прошло заседание временной следственной комиссии по расследованию причин масштабных пожаров в Луганской области. На нем должны были заслушать председателя ЛОГА Сергея Гайдая, но тот не явился.

Как сообщает Час Пик, основной задачей ВСК является расследование причин возникновения масштабных пожаров на Луганщине в 2020 году, а также действий/бездействия областного управления ГСЧС и ЛОГА.

Так, на сегодняшнем заседании ВСК предложила отстранить от должности начальника ГУ ГСЧС в Луганской области Михаила Пшика.

На заседании ВСК, которое состоялось на прошлой неделе, было анонсировано, что на следующем заседании (т.е. сегодня) заслушают главу ЛОГА Сергея Гайдая, однако тот на заседание не явился. Следующее заседание назначено на 25 января: на него снова пригласили Гайдая. При этом один из членов комиссии Сергей Вельможный заявил, что Гайдай препятствует работе ВСК.

Не исключено, что под главой Луганской ОГА тоже может "зашататься" кресло, ведь до сих пор не ликвидированы последствия масштабных пожаров, которые произошли в области еще летом.

Отметим, что ВСК была создана депутатами Верховной Рады в начале декабря. В её состав вошли народные депутаты Руслан Горбенко (глава комиссии), Сергей Вельможный, Максим Ткаченко, Владимир Воронов, Мария Ионова, Сергей Ионушас, Юрий Солод и Павел Фролов.