Всемирный день памяти жертв ДТП: что происходит на дорогах Украины

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается ежегодно 15 ноября. Впервые его провела в 1993 году организация RoadPeace.

На сегодняшний день День памяти жертв ДТП отмечается по всему миру, его поддержали Европейская федерация жертв дорожно-транспортных происшествий и другие организации. О том, какие аварии происходят на дорогах Украины, рассказывает OBOZREVATEL.

Так, согласно официальным данным Патрульной полиции Украины, только в октябре 2020 года на дорогах Украины произошло 16 тысяч 211 аварий, что на 11,2% больше количества ДТП за аналогичный период 2019 года.

331 человек в результате ДТП погиб, еще 2 932 были травмированы.

Одной из самых резонансных аварий, случившихся в последнее время, стало ДТП в Киеве на Майдане, вследствие которого погибли две женщины 79 и 30 лет. Еще четверо человек были травмированы и госпитализированы. Среди пострадавших – 5-месячный ребенок.

В пятницу, 30 октября, 66-летний Юрий Назаренко – бывший член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – на своем Land Rover буквально влетел в пешеходов, а затем и в другие автомобили на Крещатике.

Позже выяснилось, что мужчина возвращался из кардиоцентра, а за четыре дня до этого его выписали из клиники с последующими рекомендациями по лечению. Однако четких советов относительно управления автомобилем не предоставлялось. Сам фигурант ДТП в суде заявил, что ничего не помнит о произошедшем.

Кроме того, в пятницу, 13 ноября, на Окружной дороге в Киеве машина такси Uber, столкнувшись с Hyundai, вылетела на тротуар и сбила трех людей, которые стояли на остановке. От полученных травм во время оказания медицинской помощи погибли две женщины 41 и 60 лет.

А в конце сентября 2020 года в Пологовском районе Запорожской области причиной смертельного ДТП с гибелью трех человек стал 15-летний водитель Chery, который попросил машину, чтобы покататься.

В понедельник, 28 сентября, он ехал по улицам районного центра и не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на обочину и перевернулся. Погибли двое пассажиров – 15 и 30 лет, а 39-летний хозяин Chery умер в машине скорой помощи. Также с тяжелыми травмами были госпитализированы водитель и его пассажир-сверстник.

В Одессе 25 октября водитель Subaru Forester, находящийся в состоянии наркотического опьянения – под амфетамином, протаранил автомобиль Патрульной полиции и ограждение. При задержании мужчина повторял, что он бог ("а бог неубиваем") и угрожал порвать наручники.

Три дня спустя, 28 октября, в Харькове 25-летний полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Кравченко стал виновником массового ДТП. В нетрезвом виде он повредил три чужие машины и свою Audi. Чудом обошлось без жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда телесериала "Тюдоры" ирландский актер Джонатан Рис-Майерс попал в аварию в Малибу. Он был в нетрезвом состоянии.