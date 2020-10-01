Всех подозреваемых в стрельбе по людям Кивы оставили под стражей
Харьковский апелляционный суд отклонил жалобы на меру пресечения 15 подозреваемым в нападении на автобус общественной организации "Патриоты – за жизнь", которую возглавляет народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.
Мера пресечения в виде содержания под стражей останется в силе, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда.
"Коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы защиты всех подозреваемых. Жалобы оставлены без удовлетворения, определения следственного судьи об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога – без изменения", – сказано в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 августа на трассе Киев – Харьков, вблизи Люботина, расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Пострадали четыре человека, трое из них получили ранения от резиновых пуль, еще у одного диагностировали сотрясение мозга.
Правоохранители задержали подозреваемых в нападении. Их остановили в Красноградском районе Харьковской области.
Былы установлены личности 49 человек, которые могут быть причастны к нападению на Харьковщине на членов организации "Патриоты – за жизнь".