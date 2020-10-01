Всех подозреваемых в стрельбе по людям Кивы оставили под стражей
Суд рассмотрел апелляцию адвокатов всех 15 подозреваемых
Мера пресечения по итогам заседания осталась без изменений
Харьковский апелляционный суд отклонил жалобы на меру пресечения 15 подозреваемым в нападении на автобус общественной организации "Патриоты – за жизнь", которую возглавляет народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.
Мера пресечения в виде содержания под стражей останется в силе, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда.
"Коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы защиты всех подозреваемых. Жалобы оставлены без удовлетворения, определения следственного судьи об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога – без изменения", – сказано в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 августа на трассе Киев – Харьков вблизи Люботина расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Пострадали четыре человека, трое из них получили ранения от резиновых пуль, еще у одного диагностировали сотрясение мозга.
Правоохранители задержали подозреваемых в нападении. Их остановили в Красноградском районе Харьковской области.
Былы установлены личности 49 человек, которые могут быть причастны к нападению на Харьковщине на членов организации "Патриоты – за жизнь".