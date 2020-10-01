Всех подозреваемых в стрельбе по людям Кивы оставили под стражей

Харьковский апелляционный суд отклонил жалобы на меру пресечения 15 подозреваемым в нападении на автобус общественной организации "Патриоты – за жизнь", которую возглавляет народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

Мера пресечения в виде содержания под стражей останется в силе, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда.

"Коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы защиты всех подозреваемых. Жалобы оставлены без удовлетворения, определения следственного судьи об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога – без изменения", – сказано в заявлении.

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