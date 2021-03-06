Вражеский снайпер тяжело ранил бойца ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки, 5 марта, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате прицельного обстрела из снайперского оружия в пригороде Марьинки один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Пески войска РФ открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Захватчики стреляли в сторону ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом населенным пунктом Широкино.

Неподалеку Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки – из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал украинские позиции вблизи Талаковки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ОБСЕ зафиксировала, что российские оккупационные войска разместили на Донбассе запрещенное вооружение, нарушив режим прекращения огня.