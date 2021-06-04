Враг с утра ударил по ВСУ из минометов на Донбассе – штаб ООС

Прошедшие сутки на Донбассе прошли без обстрелов. Зато уже утром в пятницу, 4 июня, вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили "тишину".

В результате враждебных действий боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, информирует штаб ООС в Facebook. А вот в рядах оккупантов накануне были потери.

По данным украинских военных, за эти сутки недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь в сторону позиций Объединенных сил из минометов 82-го калибра.

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О фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram-канале уточнил, что за прошедшие сутки потери российско-оккупационных войск составили два человека: санитарные ("300") – 2 (4 ОМСБр 2 АК, не боевые, неосторожное обращение с оружием).

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