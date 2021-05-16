Враг на Донбассе ударил по ВСУ из минометов: ранен воин

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Война на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минометов, противотанковых гранатометов.

В результате действий врага один украинский защитник получил ранение, ему оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное, информирует штаб ООС на странице в Facebook.

В частности, в течение 15 мая российские-оккупационные войска стреляли в сторону позиций ВСУ:

  • неподалеку Водяного – из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

  • трижды вблизи Песков – из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • дважды в направлении Новгородского – из минометов 120-го и 82-го калибров;

  • возле Широкино и Невельского – из минометов 82-го калибра;

  • дважды в пригороде Старогнатовки – из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов;

  • вблизи Опытного – из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов;

  • возле поселка Гладосово – со станковых противотанковых гранатометов;

  • дважды неподалеку Марьинки – из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Карта войны на Донбассе

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Кроме этого, по состоянию на 07:00 воскресенья, 16 мая, было зафиксировано еще одно нарушение "тишины" – вблизи Новотошкивского враг открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

Сведения о ситуации на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, главари террористической организации "ДНР" объявили о проведении "контрольного сбора" жителей ОРДО, зачисленных в "мобилизационный резерв". Он якобы должен состояться 17-18 мая.

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