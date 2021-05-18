Враг глушит беспилотники ОБСЕ, чтобы скрыть переброску вооружения из РФ – штаб ООС

Российские оккупационные войска препятствуют работе беспилотников СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия. Для глушения они используют станции РЭБ российского производства типа Р-330 "Житель".

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС, 17 мая в течение всего дня, начиная с 4:30, были зафиксированы активные помехи системам управления летательного аппарата миссии.

Дальность работы российских станций РЭБ составляет 60 – 90 км. Их размещение в Кадиевке, Горловке, Донецке и Новоазовске позволяет влиять на работу БПЛА вдоль всей линии разграничения.

"Особенностью БПЛА дальнего радиуса действия S-100 является мониторинг как линии разграничения, так и государственной границы между Украиной и РФ, что мешает Кремлю свободно поставлять вооруженным формированиям РФ в ОРДЛО вооружения и военную технику", – говорится в сообщении.

По оценке украинской стороны СЦКК, в течение апреля-мая почти каждый запланированный полет S-100, уже со взлета в населенном пункте Степановка, испытывал препятствия в результате глушения.

"Объективно вырисовывается картина системных действий оккупантов по снижению эффективности работы миссии. Сопутствующей целью действий оккупантов, как и раньше, является дискредитация ВС Украины перед СММ ОБСЕ и Европейским сообществом. Не зря наемниками "метко" выбрано время провокаций – накануне заседаний ТКГ на фоне активизации международных партнеров по поддержке Украины в контексте поиска путей решения конфликта и приезда высокопоставленных иностранных делегаций в район ООС", – подчеркнули в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала мая 2021 года военнослужащие ВСУ сбили два беспилотника российско-оккупационных войск. Один из них был изготовлен в РФ, а второй содержал российские детали.