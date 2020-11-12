Врачам украинского Института рака сообщили о подозрении в смерти пациентки

Трем врачам Национального института рака сообщили о подозрении из-за смерти пациентки.

Речь идет об анестезиологе, лечащем враче и патологоанатоме, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

Следствие установило, что анестезиолог не провел предоперационную подготовку и ввел пациентке препараты, которые являются несовместимыми при единовременном применении. Это привело к ухудшению состояния здоровья и смерти.

"Двое других медицинских работников – лечащий врач пациентки и патологоанатом по результатам вскрытия внесли в медицинскую документацию недостоверные данные о причине смерти женщины", – отметили в ОГП.

Анестезиологу сообщено о подозрении по части 1 статьи 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия) УК. Двум другим – по части 3 статьи 358 (составление заведомо поддельных официальных документов по предварительному сговору группой лиц) УК.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

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