Вовк из Печерского суда обязал убрать из реестра данные о подозрении судье Вовку из ОАСК. Документ
Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из реестра информацию касательно подозрения главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку.
Решение 1 октября принял судья Сергей Вовк. Соответствующий документ обнародовало издание "Слово и дело" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
В нем сказано, что адвокат главы ОАСК подал в Печерский райсуд жалобу на бездействие заместителя генерального прокурора Андрея Любовича. Его обвинили в бездействии относительно ненадлежащего вручения подозрения Павлу Вовку.
Судья Сергей Вовк удовлетворил ходатайство и обязал компетентное лицо Офиса генпрокурора исключить информацию о вручении подозрения. Он установил, что руководителю суда ненадлежащим вручили подозрение, когда тот находился в отпуске. Также детективы якобы не по правильному адресу направили подозрение Вовку. Таким образом, как считает судья, НАБУ не приняло все меры для вручения подозрения руководителю ОАСК, предусмотренных УПК Украины. К тому же, судья отверг утверждение прокурора ОГП, что указанная жалоба рассматривается с нарушением правил подсудности.
После того как свое решение вынесет апелляционный суд, постановление Печерского суда вступит в силу или будет отменено.
Отметим, что Сергей Вовк известен рядом скандальных решений. В частности, именно он приговорил Юрия Луценко к четырем годам тюрьмы в 2012-м.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей.
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в том числе его председателя.
Правоохранители подозревают судей в том, что они, действуя в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК, пытались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создавали искусственные препятствия в их работе.
Сам глава ОАСК заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а уведомление о подозрении не получал.
1 сентября Высший совет правосудия (ВСП) отказался временно отстранить Вовка от должности.