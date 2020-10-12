Вовк из Печерского суда обязал убрать из реестра данные о подозрении судье Вовку из ОАСК. Документ

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из реестра информацию касательно подозрения главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку.

Решение 1 октября принял судья Сергей Вовк. Соответствующий документ обнародовало издание "Слово и дело" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

В нем сказано, что адвокат главы ОАСК подал в Печерский райсуд жалобу на бездействие заместителя генерального прокурора Андрея Любовича. Его обвинили в бездействии относительно ненадлежащего вручения подозрения Павлу Вовку.

Судья Сергей Вовк удовлетворил ходатайство и обязал компетентное лицо Офиса генпрокурора исключить информацию о вручении подозрения. Он установил, что руководителю суда ненадлежащим вручили подозрение, когда тот находился в отпуске. Также детективы якобы не по правильному адресу направили подозрение Вовку. Таким образом, как считает судья, НАБУ не приняло все меры для вручения подозрения руководителю ОАСК, предусмотренных УПК Украины. К тому же, судья отверг утверждение прокурора ОГП, что указанная жалоба рассматривается с нарушением правил подсудности.

После того как свое решение вынесет апелляционный суд, постановление Печерского суда вступит в силу или будет отменено.

Решение по делу судьи ОАСК Павла Вовка.

Отметим, что Сергей Вовк известен рядом скандальных решений. В частности, именно он приговорил Юрия Луценко к четырем годам тюрьмы в 2012-м.

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