Вовк из Печерского суда обязал убрать из реестра данные о подозрении судье Вовку из ОАСК. Документ
Адвокат судьи Окружного админсуда Киева подал жалобу в Печерский райсуд
По его мнению, подозрение Павлу Вовку было вручено ненадлежащим образом
Суд удовлетворил ходатайство
Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из реестра информацию касательно подозрения главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку.
Решение 1 октября принял судья Сергей Вовк. Соответствующий документ обнародовало издание "Слово и дело" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
В нем сказано, что адвокат главы ОАСК подал в Печерский райсуд жалобу на бездействие заместителя генерального прокурора Андрея Любовича. Его обвинили в бездействии относительно ненадлежащего вручения подозрения Павлу Вовку.
Судья Сергей Вовк удовлетворил ходатайство и обязал компетентное лицо Офиса генпрокурора исключить информацию о вручении подозрения. Он установил, что руководителю суда ненадлежащим вручили подозрение, когда тот находился в отпуске. Также детективы якобы не по правильному адресу направили подозрение Вовку. Таким образом, как считает судья, НАБУ не приняло все меры для вручения подозрения руководителю ОАСК, предусмотренных УПК Украины. К тому же, судья отверг утверждение прокурора ОГП, что указанная жалоба рассматривается с нарушением правил подсудности.
После того как свое решение вынесет апелляционный суд, постановление Печерского суда вступит в силу или будет отменено.
Отметим, что Сергей Вовк известен рядом скандальных решений. В частности, именно он приговорил Юрия Луценко к четырем годам тюрьмы в 2012-м.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей.
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Правоохранители подозревают судей в том, что они, действуя в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК, пытались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создавали искусственные препятствия в их работе.
Сам глава ОАСК заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а уведомление о подозрении не получал.
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