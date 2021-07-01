Аброськин рассказал, чем "прославились" известные в Украине "воры в законе"

В Украине до 2014 года недооценивали роль "воров в законе", хотя они так или иначе влияли на множество сфер – энергетику, металлургию, газовую отрасль, а также политику. С их деятельностью связан и резкий рост преступлений в Донецкой и Луганской областях с началом боевых действий.

Об этом заявил экс-первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции, ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Вячеслав Аброськин в интервью УНИАН. Он рассказал несколько историй о конкретных преступниках, которых разоблачили правоохранители.

Один из криминальных авторитетов – "Пецо" – прибыл в Украину в 2017 году. Аброськин указал, что он мог появиться в стране "не просто так".

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В 2015 году "Пецо" в России приговорили к 25 годам тюрьмы за вооруженное нападение в Москве, во время которого был убит полицейский.

"И вдруг осужденный выходит из самолета в "Борисполе"! Каким образом "Пецо" оказался на свободе?! Понятно, что прибыл он не просто так", – сказал эск-замглавы Нацполиции.

Он отметил, что в 2017 году, будучи начальником криминальной полиции, получил информацию о "воре в законе" по кличке "Неделя".

"Как великий босс он вел прием народных депутатов в одном из отелей в центре Киева. В моем распоряжении были записи, которые зафиксировали: к нему на прием для обсуждения разных вопросов записывались весьма известные люди. То есть, к нему обращались депутаты, главы предприятий, представители партийных направлений, а он руководил, как "рулевой обоза", – сказал Аброськин.

Он сравнил "Неделю" с третейским судьей, который "разруливал проблемы" и за это получал огромные деньги.

"Отмечу, "Неделя" имеет отношение к серьезному бизнесу – поставкам электроэнергии в Донецкой области, к конкретным электростанциям", – отметил он.

Один из самых старых "воров", по словам Аброськина, – Лёра Сумской. Примечательно, что его сын большую часть времени проживает в Сумах или Киеве, но отбывал срок в местах лишения свободы России.

Также "дела" в Украине были у российского "вора в законе" Нодара Руставского. "Это – основные, которые имеют серьезное влияние", – отметил Аброськин.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "воры в законе" получают огромную прибыль от тюрем в Украине, которая исчисляется миллионами. В частности – от средств, которые мошенническим путем "зарабатывали" заключенные, обманывая украинцев с помощью схем развода по телефону.