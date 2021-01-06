Вор в законе устроил трехдневный террор в одесском аэропорту и с "боем" улетел в Черногорию

Криминальный авторитет Миндия Горадзе (Лавасоглы Батумский) 6 января вылетел из Одессы в Черногорию. В зале отлета международных авиарейсов он провел три дня, пытаясь "прорваться" в Украину.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Горадзе прилетел в Украину рейсом из Беларуси еще в воскресенье, 3 января. Однако пройти пограничный контроль "авторитет" не смог. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, беларусские "службисты" порвали ему паспорт прямо перед вылетом. Также Миндия Горадзе является не въездным в нашу страну – запрет вынесла Служба безопасности Украины.

Депортировать Миндию Горадзе в Беларусь также не получилось – командир экипажа белорусского самолета отказался брать его, сославшись на отсутствие паспорта и обратного билета. После переговоров украинской стороны с беларусами произошла еще одна попытка. Однако Горадзе уже на трапе самолета устроил драку, порезал себе руки лезвием и его отказались "забирать" в Беларусь.

Таким образом, вор в законе застрял в одесском аэропорту на три дня. Причем, по информации источников OBOZREVATEL, криминальный авторитет делал все, чтобы "прорваться" в Украину.

"Он категорически не хотел лететь в Беларусь, там его ждали большие проблемы. Потому он трое суток просидел в зале ожидания аэропорта Одессы. Так как там нет транзитной зоны, то ему выделили место, где он мог "пересидеть" – в зале ожидания. "Авторитет" не спал и почти не ел, в зубах держал несколько маленьких лезвий. Шантажировал тем, что проглотит их, и тогда его придется отвезти в больницу. Однако это означало пропустить его на украинскую территорию, а это правовая коллизия", – рассказал источник.

Также у Горадзе не было статуса задержанного, так как он не прошел границу, потому насильно его выдворить Украина не имела права.

Ситуация была патовой, к "вызволению" своего клиента подключились и адвокаты вора в законе. Однако когда Горадзе понял, что путь в Украину ему заказан, то организовал себе чартерный рейс.

Однако возникла новая проблема: страны одна за другой отказывались принимать борт с известным преступником. Получить согласие удалось только от Черногории, и криминальный авторитет утром 6 января вылетел туда.

Отметим. на протяжении последних 10 лет "вора в законе" несколько раз депортировали из Украины – в Турцию и Грузию.

39-летний Миндия Горадзе (Лавасоглы Батумский) – один из самых влиятельных "воров". Он продолжает удерживать сильные позиции на черноморском побережье Украины.

В 2018 году грузинский суд заочно приговорил Миндию Горадзе к 12 годам лишения свободы за пребывание в статусе вора в законе, вымогательство и препятствование журналистской деятельности. В том же году "авторитета" арестовали в Турции за незаконное хранение оружия.

В 2020 году Горадзе экстрадировали в Беларусь, где его задержали по запросу Грузии. Однако Миндии Горадзе удалось выйти на свободу и вылететь в Украину.