Текст на языке оригинала

Вітаю, шановні друзі !

Життя саме продовжує пропонувати теми для обговорення. І знову однією із важливих є питання закупівлі САУ Дана-М2. Одразу зазначу для фахівців із вімирювання довжини ствола в калібрах і експертів із рівня підготовки курсантів-артілерістів радянського розливу - мова сьогодні не про технічні переваги чеської САУ і не про артилерію, як рід військ взагалі. Сьогоднішня тема - ознаки банальної корупції під час намаганнь заполучити такий смачний чеський контракт.

Минулого тижня ми чимало говорили про фактичний зрив програми розвитку вітчизняної артилерії. Всім добре відомо про те, як з незрозумілих причин усі кошти, виділені на закупівлю артсистем планувалося направити на сумнівний контракт із закупівлі Дана-М2 за ціною 1,29 мільйона євро за одиницю.

Саме в ціні і криється сама цікава родзинка цієї проблемної угоди. Ще два роки назад, у 2018-му, чеська збройна компанія Excaliburarmy пропонувала ці САУ за 812 тисяч євро! Судячи з усього торгівля йшла не дуже. Декілька країн закупили певну кількість одиниць. І, о диво! З’являється перспектива українського контракту на 26 одиниць. І ціна САУ, яка найбільш успішно за останні роки продається саме на пострадянському просторі (грає роль калібр !), злітає в півтора рази!

Нижче наведений документ - комерційна пропозиція чеської компанії від 2018 року. Нехай нікого не бентежить найменування Дана М1-М, мова йде саме про Дана М2, той же самий зразок. Але експортувалася до інших країн всі ці роки саме Дана М1-М і лише вона теоретично може бути закуплена відповідно до 345 Постанови Кабміну України.

Що це може означати? А не народилася Дана М2 саме під перспективу контракту з Україною, з метою хоч як би пояснити зростання ціни в 1,5 рази? І які ще питання можуть виникнути під час детального розгляду цієї оборудки?...

Відповідна реакція правоохоронних органів не примусила себе довго чекати. Наприкінці листопада СБУ відкрито кримінальне впровадження по зазначених фактах, по статті 111 КК України - державна зрада! Ну а нещодавні обшуки в Укрспецекспорті - яскраве підтвердження активних слідчих дій по цьому впровадженню.

Впевнений, що осторонь зазначеного питання не залишиться і наш Комітет ВР України, який в черговий раз не погодивши зміну до ДОЗу стосовно сумнівної оборудки, вже продемонстрував принципову позицію щодо спроб нагріти руки на забезпеченні обороноздатності держави.

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