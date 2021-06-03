Вооруженные титушки проникли на рынок "Столичный": прибыл спецназ полиции и Нацгвардия. Все детали, фото и видео

В четверг, 3 июня, вооруженные титушки в балаклавах и без опознавательных знаков проникли на территорию рынка "Столичный" с целью рейдерского захвата. Началось противостояние с правоохранителями.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL с места событий, рейдеры залезли в помещение по лестницам, которые привезли с собой, проломив крышу. После этого они начали крушить все подручными средствами – топорами, кувалдами и ломами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Нападавшие в бронежилетах, масках и кевларовых касках. Знак для различения – желтый скотч на левой руке.

Приехал спецназ полиции и бойцы Национальной гвардии, они окружили периметр рынка. Однако титушки остались внутри.

На проходной на территорию рынка полиция скрутила четырех титушок, которые не давали заехать автобусам. К ним применили слезоточивый газ.

На эти действия из павильона выбежали около 80 нападавших, но до драки с полицией не дошло.

Впоследствии два взвода силовиков в сопровождении титушок отправились в захваченный павильон. Все входы заблокированы, внутри продолжаются следственные действия.

По состоянию на 09:30 Нацгвардией окружен 3-й павильон рынка.

Полиция Киевской области сообщила в Facebook, что пока удалось избежать физического противостояния между сторонами инцидента. Пострадавших нет.

"Правоохранители начали следственные действия в админздания рынка. Доступ к указанному помещению ограничен. Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке "Столичный", – говорится в сообщении.

В ближайшее время полиция обещает дать правовую оценку действиям участников конфликта и принять решение о привлечении их к ответственности.

По состоянию на 10:30 центральный въезд и выезд с территории рынка остается фактически заблокированным прицепами.

Как писал OBOZREVATEL, представители "Правого сектора" обвинили министра юстиции Дениса Малюську в "заигрывании с рейдерами", которые якобы пытаются отобрать рынок "Столичный". Хотя на самом деле бойцы ПС уже более месяца "резвятся" по заказу реального рейдера, известной киевской предпринимательницы Влады Молчановой.

Они организуют различные бутафорские акции, цель которых одна: легализовать незаконные схемы отбора собственности, реализованные Молчановой и ее гражданским мужем Сергеем Коровченко.

Они уже несколько раз пытались через черных рейдеров списать акции с мажоритарного собственника "Столичного", но этому мешает принципиальная позиция Минюста и его руководителя.